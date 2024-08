Veröffentlicht am 6. August 2024 von wwa

LINZ am RHEIN – Fahren ohne Fahrerlaubnis in Linz am Rhein

In der Nacht zum Dienstag kontrollierte die Linzer Polizei einen Pkw auf dem Parkplatz an der Fähre, nachdem das Fahrzeug den Beamten vorher mit eingeschalteter Warnblinkanlage auf der B 42 entgegen kam. Im Rahmen der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass der 32-jährige Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Polizei stellte die Fahrzeugschlüssel sicher und leitete ein Strafverfahren ein. Quelle: Polizei