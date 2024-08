Veröffentlicht am 6. August 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Erzieherinnen bilden sich fort

Die Bedeutung nachhaltiger Bildung und gezielter Netzwerkarbeit in Kitas und dem Sozialraum nimmt kontinuierlich zu und ist im Sozialraumkonzept des Kreis Altenkirchen festgeschrieben. Angesichts der wachsenden Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Umweltbewusstsein und soziale Integration hatte die Kreisvolkshochschule Altenkirchen zum zweiten Mal die Fortbildung zur „Fachkraft für nachhaltige Bildung im Sozialraum“ angeboten.

Im Seminarraum in „MALandERs“ in Au (Sieg) trafen sich dazu engagierte Erzieherinnen, die in ihren Kitas (mit zusätzlichen Stunden) für die Netzwerkarbeit und den Sozialraum tätig sind. Während der sieben Fortbildungstage wurden neben Standortbestimmung und Sozialraumanalyse vor allem Methoden und Praxisbeispiele erarbeitet, um die Teilnehmerinnen und damit auch Kitateams für Chancengerechtigkeit von Kindern und Familien zu sensibilisieren. Weitere Themen waren u.a. Netzwerkarbeit und Kooperation, die Einbindung von Kindern und Familien in Bildungsprozesse sowie die Aktvierung alter und das Finden neuer Netzwerke.

„Die Fortbildung bietet eine großartige Gelegenheit, mein Wissen zu erweitern und neue Methoden zu erlernen, die ich direkt in meiner Kita anwenden kann“, berichtet Melanie Krah, Netzwerkerin in der St.-Christophorus-Kita in Betzdorf. Jasmin Neitzert, Netzwerkerin für mehrere Kitas im Kreis Neuwied, ergänzt: „Besonders der Aspekt der Netzwerkarbeit unter Beteiligung von Kindern und Familien ist für mich sehr wertvoll. Ich freue mich darauf, nachhaltige Projekte gemeinsam mit allen Akteuren im Sozialraum umzusetzen.“

„Wir hatten wieder einmal tolle und kreative Teilnehmerinnen, die bereit sind, die Herausforderung der Netzwerkarbeit mit Empathie, Motivation und Fachwissen anzunehmen“, so Referentin Gabriele Sevenich-Kaiser. Zum Abschluss der Fortbildung fand eine feierliche Zertifikatsverleihung statt. Dabei wurde die Gemeinschaftsarbeit „Netzwerker*innen 24 schreiben Geschichte(n)“ vorgestellt. Das Märchen- und Geschichtenbuch „Magische Netzwerke“ ist eine Sammlung von Geschichten rund um Kita und Sozialraum und entstand mit Kreativität und KI. Franziska Sauer, Fachberaterin für den Kreis Altenkirchen, erhielt den ersten Einband, verbunden mit einem großen Dankeschön für die gute Zusammenarbeit und Vernetzung.

Foto: Schlossen die Weiterbildung erfolgreich ab (oben v.l.): Jasmin Neitzert, Franziska Evangelista, Lea Eichelhardt, Sophie Klein, Melanie Krah, Renate Hombach und Alexandra Ronaesin, unten v.r.: Theresa Kohlhaas, Vanessa Sanner und Referentin Gabriele Sevenich-Kaiser (es fehlen Sandra Etzbach und Mareike Werner). Foto: Kreisvolkshochschule/Gabriele Sevenich-Kaiser