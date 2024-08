Veröffentlicht am 6. August 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – SASHA & Band gastieren im KulturSalon an der Glockenspitze in Altenkirchen

Am Samstag, 10. August, SASHA & Band hautnah im KulturSalon an der Glockenspitze in Altenkirchen erleben. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Der vielfach preisgekrönte, mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnete Künstler wird mit seiner Band ausgewählte Shows spielen und Songs aus seiner einzigartigen Karriere sowie natürlich all seine großen Hits präsentieren.

„Es hat noch nie jemand etwas verändert, indem er so war, wie andere“ – dieses bekannte Zitat ist SASHA, einem der erfolgreichsten, beständigsten und wandlungsfähigsten Entertainer Deutschlands, scheinbar wie auf den Leib geschneidert. Denn schon immer war es genau das, wonach er strebte – Menschen mit einem offenen Geist, außergewöhnlichen, innovativen Ideen, Konzepten oder Projekten zu begeistern, zu berühren und zu unterhalten.

Der gebürtige Westfale wurde in den 1990ern unter anderem mit Hits wie „If You Believe“ und „I Feel Lonely“ weltberühmt. 2003 landete SASHA zudem einen echten Coup: die Erschaffung der Kunstfigur Dick Brave mit dem wiedererkennbaren Look und der unverwechselbaren deutsch-kanadischen Aussprache. Als Band „Dick Brave & The Backbeats“ zogen er und seine Musiker die Fans in den Rock’n’Roll-Wirbel. Auf diesen Erfolg folgten zahlreiche Stadien-Konzerte sowie weitere Auszeichnungen. Durch die Teilnahme als Juror von Shows wie „The Voice Kids“, als einer der ersten Gäste von „Sing meinen Song“ und Gewinner von „The Masked Singer“ ist SASHA in den vergangenen Jahren zum echten Publikumsliebling avanciert. Der Mann mit den vielen Gesichtern erfindet sich dabei immer wieder neu, bleibt seiner großen Leidenschaft – der Musik – aber immer treu. Tickets sind im Kulturbüro Marktstr. 30, in Altenkirchen ab 81€ erhältlich, Tel.: 02681 7118 oder online unter www.kultur-felsenkeller.de und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen. Foto: Ariane Isele