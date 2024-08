Veröffentlicht am 6. August 2024 von wwa

SELBACH – Schützenfest der St. Hubertus-Schützenbruderschaft Selbach

Der Selbacher Schützenfesttag begann wie immer mit einer Prozession von der St. Anna-Kirche aus. Auf dem Vorplatz hatten Anwohner von Haupt-, Kirch- und Gartenstraße einen hübschen Blumenteppich aufgebaut. Dies alles unter dem Blick der Hl. Anna, der Schutzpatronin des Gotteshauses. Unter einem Baldachin führte man dann das Allerheiligste zum Dorfplatz, wo unter Mitwirkung des Musikvereins Brunken der Freiluftgottesdienst stattfand. Im Prozessionszug ging auch die St. Hubertus-Schützenbruderschaft Selbach mit, denn am selben Tag feierte der Ort sein beliebtes Schützenfest. Dazu gehörten natürlich auch Schützenkönig Oliver mit Tochter Lilly, Jungschützenkönigin Lea, Schülerprinz Jeremy und Bambiniprinzessin Laura.

Die Hl. Messe konzelebierten Präses Pfarrer Martin Kürten und Ehrenpräses Diakon Peter Vanderfuhr. In den Fürbitten bat man darum, dass am Fest der hl. Anna den Müttern all ihre Liebe und Sorge, die sie ihren Kindern und Familien schenken, gelohnt werde. Auch möge am Tag des Selbacher Schützenfests die Gemeinschaft durch den Geist Gottes durchwirkt und ihr Zusammenhalt in frohen und auch belastenden Stunden gefördert werden. Am Schluss bedankte sich Kürten bei allen, die sich für die Feierlichkeiten zum Annenfest eingesetzt haben und wünschte den Selbachern ein schönes Schützenfest.

Die Bruderschaft legte noch wie immer einen Kranz am Ehrenmal zum Gedenken an die Verstorbenen von Fensdorf und Selbach nieder. Es ging zurück zur Kapelle, wo der Geistliche vor dem Blumenteppich den Schlusssegen erteilte. Vergessen wurde auch nicht ein Lob für die fleißigen Leute. Inzwischen hatten sich die Gastvereine in der Dorfmitte eingefunden und warteten auf das Kommando für den Abmarsch Richtung Schützenhaus. Peter Wagener konnte auch bald seines Amtes walten und schickte Abordnungen der Bruderschaften Birken-Honigsessen, Friesenhagen, Gebhardshain, Mudersbach und Schönstein sowie des Bezirksverbands Marienstatt und des Wissener Schützenvereins zum Festgelände. Mit von der Partie war auch die Freiwillige Feuerwehr Schönstein.

Vor dem Schützenhaus erwies man den frischgebackenen Majestäten die Ehre mit einer strammen Parade. Später kam Brudermeister Stephan Decker zu Wort. Er hieß die Ehrengäste willkommen, zu denen unter anderem Diözesanbundesmeister Tobias Kötting, Bundesprinz Mario Bender, Ortsbürgermeister Matthias Grohs, VB-Beigeordneter Ulrich Marciniak, Erwin Rüddel, MdB und Selbachs Schützenkaiser Hans-Rolf Studzinski gehörten. Ein besonderer Gruß ging an Martin Kürten und Peter Vanderfuhr und natürlich die frischgebackenen heimischen Majestäten.

Als weiteren Höhepunkt gab es noch einen Königsempfang. Bis in den Nachmittag hinein kam der Musikverein Brunken mit flotten Klängen zu seinem Recht, anschließend übernahm DJ Dieylani das Regiment im Schützenhaus. Auf dem Vorplatz sorgten Wölfis` Imbiss, eine Hüpfburg, eine Kinderschminkecke und das obligatorische „Männerkarussell“ für gute Laune. Die Gruppe „Wir für Selbach“ offerierte Kuchen für den guten Zweck. Gefeiert wurde in Selbach noch bis in den frühen Abend hinein. Brudermeister Stephan Decker zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ablauf des Schützenfests: „Alles hat wegen der vielen Helferinnen und Helfer gut geklappt und auch der Besucherandrang war besser als in den Vorjahren“. 2025 legt die Bruderschaft noch einen drauf: Man feiert endlich wieder einmal im eigens errichteten Festzelt, worauf sich alle Mitglieder und Freunde schon jetzt freuen. (bt) Fotos: Bernhard Theis