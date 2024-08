Veröffentlicht am 5. August 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN-WISSEN – Messe „Erlebnis Natur“ zeigt das Potenzial „vor der Haustür“

Keine Staus, keine ausgefallenen Flüge – und vor allem keine Ausreden mehr beim Sitzen auf der Couch. Wer eine Auszeit, einen Kurzurlaub oder einfach einen Tagesausflug plant, der muss nicht in die Ferne schweifen, gibt es doch direkt „vor der Haustür“ Angebote und Möglichkeiten in Hülle und Fülle. Einen perfekten Überblick bietet die Aktiv- und Outdoormesse „Erlebnis Natur“ der Naturregion Sieg, die am Sonntag, 15. September, im Wissener Kulturwerk ihre zehnte Auflage erlebt. Mit Vorträgen, Mitmach-Angeboten sowie an zahlreichen Ständen machen die Veranstalter und ihre Partner darauf aufmerksam, warum das Gute tatsächlich so nahe liegt. Neben der Naturregion Sieg sind der Westerwald-Sieg-Tourismus und die Verbandsgemeinde Wissen in diesem Jahr die Gastgeber.

Die Stadt an der Sieg, zentral in der Naturregion gelegen, ist zum dritten Male Schauplatz der Outdoormesse: „Die beiden bisherigen Veranstaltungen im und am Kulturwerk waren ein Mega-Erfolg, können hier wir doch gerade Familien viel bieten und für eine längere Aufenthaltsqualität sorgen“, so Carmen Döhnert von der Naturregion Sieg.

Doch nicht nur der Landkreis Altenkirchen und der Rhein-Sieg-Kreis stehen an diesem Tag im Mittelpunkt, vielmehr reicht das geografische Spektrum vom Siegerland über den Westerwald und das Bergische Land bis zur Eifel. Die gesamte Region rückt bei „Erlebnis Natur“ ein gutes Stück zusammen. Zahlreiche Touristikverbände sind vor Ort, aber auch gastronomische Anbieter. Der Startschuss fällt um 10 Uhr, um 11 Uhr erfolgt die offizielle Begrüßung durch Landrat Dr. Peter Enders, Bürgermeister Berno Neuhoff und Regina Rosenstock, Leiter Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung, beim Rhein-Sieg-Kreis.

Rund um das Kulturwerk wird an diesem Tag jede Menge Action geboten: Segways stehen zu Probefahrten bereits, während nebenan Robin Rosenthal aus Niederfischbach seine Kunst mit der Kettensäge demonstriert. Wer will, kann eine kurze Kanu -Tour auf der Sieg unternehmen oder eine Runde mit Alpakas drehen. Die mobile Waldschule wird ebenso Station in Wissen machen wie das Windecker Spielemobil. Und nicht zuletzt werden die Besucherinnen und Besucher einige Kostproben des neuen „Druidenstein-Musicals“ erleben, dessen Uraufführung für 2027 geplant ist.

Daneben gibt es natürlich zahlreiche Informationen aus den einzelnen Regionen. Darin eingebettet sind verschiedene Vorträge: Maja Büttner, Geschäftsführer des Westerwald Touristik-Service, referiert zum Thema „Radfahren und Wandern“, Wegemanager Felix Knopp wird derweil ausführlich den Natursteig Sieg vorstellen. Kurzum: Ein Besuch der Outdoor- und Erlebnismesse ist weit mehr als nur ein Vorgeschmack auf das, was einen in direkter Nachbarschaft erwartet.

Foto: Stellten jetzt das Programm für die Messe „Erlebnis Natur“ vor (v.l.): Stephanie Hermann (VG-Wissen), Carmen Döhnert (Naturregion Sieg), Gabriele Wäschenbach (Westerwald-Sieg-Tourismus) und Dominik Weitershagen (Kulturwerk Wissen). Foto: Kreisverwaltung/Thorsten Stahl