Veröffentlicht am 5. August 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Lesesommer verwandelt Kinder in Bücherwürmer – Stadtbibliothek Neuwied zieht positive Halbzeitbilanz

Wann hast du das letzte Mal ein Buch gelesen? Nicht wenige Menschen kommen bei dieser Frage schnell in Verlegenheit. Zwischen Schule, Hobbys und Freunde Treffen schaffen es auch viele Kinder und Jugendliche kaum einmal, ein Buch aufzuschlagen, das nichts mit der Schule zu tun hat. Da passt es umso besser, dass sich der Lesesommer mit den Sommerferien überschneidet – der Zeit also, in der Schülerinnen und Schüler mit Abstand am meisten Freizeit haben. Zwei Monate lang können Kinder und Jugendliche in allen teilnehmenden Bibliotheken in Rheinland-Pfalz kostenlos Bücher ausleihen und nach Herzenslust verschlingen. Das gilt natürlich auch für die Neuwieder Stadtbibliothek, die sich zur Halbzeit des Lesesommers über eine rege Teilnahme freut.

300 Kinder und Jugendliche haben sich im ersten Monat bereits für den Lesesommer angemeldet und in der Stadtbibliothek ganze 1908 Bücher ausgeliehen. 140 der jungen Teilnehmenden haben sogar schon mindestens drei Bücher durchgelesen und bewertet – und damit die Bedingungen erfüllt, um am 6. September am großen Abschlussfest teilzunehmen und eine Urkunde zu erhalten. „Am stärksten sind die 8- bis 9-Jährigen vertreten“, weiß Bibliotheksleiter Volker Trümper über die Teilnehmenden zu berichten, die von 53 verschiedenen Schulen kommen. Noch bis zum 1. September haben alle 6- bis 16-Jährigen die Möglichkeit, den eigenen „Lesehunger“ in der Stadtbibliothek der Kinderfreundlichen Kommune zu stillen, die mehr als 1000 Bücher exklusiv für den Lesesommer bereitstellt. Neuwieds Bürgermeister Peter Jung ist von so viel Leseeinsatz begeistert und gibt den Tipp, sich auch für den Urlaub mit reichlich Lesestoff einzudecken, denn: „Lesen ist nicht nur wichtig, es macht auch noch total viel Spaß!“

Wer jetzt noch in den Lesesommer einsteigen möchte, kann dies ganz leicht und kostenlos tun: Einfach in der Stadtbibliothek, Pfarrstraße 8, die Anmeldekarte ausfüllen und direkt loslegen. Weitere Infos zur Aktion „Lesesommer Rheinland-Pfalz“ sind unter www.lesesommer.de sowie bei der Neuwieder Stadtbibliothek per E-Mail an stadtbibliothek@neuwied.de oder telefonisch unter 02631/802 700 erhältlich.