Veröffentlicht am 5. August 2024 von wwa

PRACHT – Ruhebank Spende eingelöst

„Ein Freund der Prachter Rundwanderwege“ hat mit seiner Spende dafür gesorgt, dass eine weitere Ruhebank in der Gemeinde Pracht aufgestellt werden konnte. In den vergangenen Tagen wurde die Sitzbank im Wert von 450 Euro von Klaus und Michael Ebach zusammengebaut und aufgestellt. Auch der Stellplatz wurde hergerichtet. Auf Wunsch des Spenders Günter Radler aus Hamm wurde die Sitzbank im Bereich vom großen Holzlagerplatz am Birkenbach aufgestellt. Somit gibt es nun 40 Standorte in der Gemarkung Pracht an denen Ruhebänke stehen.

Der Spender und auch die Gemeinde wünschen sich, dass auch dieser neu geschaffene Platz von vielen Wanderern und Spaziergängern genutzt wird und man bei einer Rast die schöne Aussicht und die Natur in Pracht genießt.

Foto: Günter Radler, „Ein Freund der Prachter Rundwanderwege“, auf der neuen Ruhebank am Birkenbach in Pracht