Veröffentlicht am 5. August 2024 von wwa

FREUDENBERG – Die Südwestfälische Freilichtbühne Freudenberg e.V. feiert ihre 70. Spielzeit!

Die Südwestfälische Freilichtbühne Freudenberg e.V. feiert dieses Jahr ihre 70. Spielzeit! Seit 1954 sind die Theatermacher im Ehrenamt am Kuhlenberg aktiv. Alles begann mit einer Idee. Zur 500-Jahr Feier der Stadt Freudenberg im Jahr 1956 sollte ein großes Historienstück aufgeführt werden. Die Stadt bot allerdings keine Bühne mit ausreichend Platz für ein aufwendiges Stück mit mehr als 80 Darstellern. So wurde kurzentschlossen mit viel Muskelkraft und Enthusiasmus der alte Steinbruch am Kuhlenberg von Schutt und Felsen geräumt und ebene Flächen für die Bühne und die Zuschauer geschaffen. Schon in diesem Gründungsakt der Freilichtbühne zeigten sich zwei Qualitäten, die bis heute die Kreativen am Kuhlenberg prägen. Es wird entschlossen angepackt, um Ideen in die Tat umzusetzen und man denkt gerne etwas größer. Es ist schließlich kein leichtes Unterfangen jedes Jahr eine Spielfläche mit über 400 Quadratmetern mit Leben zu füllen und spannende Unterhaltung für viele tausend Besucher zu bieten.

Die Bühne hat so über die Jahrzehnte viele Innovationen und spektakuläre Inszenierungen gesehen. Die große Bühnenfläche wird regelmäßig von Schiffen befahren oder verwandelt sich komplett in ein Schiff, oder eine Burg, einen Berg, Vulkan, Dschungel, Wüste, Schloss, asiatisches Teehaus, Bienenstock und viele andere Dinge mehr. Da wundert es kaum, dass auf der Bühne schon ein Schienenbus fuhr, ein Hubschrauber landete und ein Teppich flog. Es gab Pferde, Affen, Ziegen, feuerspuckende Drachen, fliegende Hexen und Mäuse hat es auch schon geregnet.

Hinter all diesen wilden Sachen steckt aber immer viel Arbeit und technischer Sachverstand. Schon sehr früh gab es an der Freilichtbühne für die damalige Zeit im Amateurtheater moderne Licht- und Tontechnik. Über die Jahre wurde viel investiert und gebaut. Es entstanden permanente Bühnenbauten, Gebäude für Technik, Darsteller und Werkstätten. Der Zuschauerraum wurde betoniert und aufwendig überdacht und wurde so erst von der Wiese zum „Raum“. Heute ist die Freilichtbühne Freudenberg mit drei computergesteuerten Drehbühnen ausgestattet. Sie verfügt über Funkstrecken für 18 Sprechrollen gleichzeitig, eine moderne Tonanlage, das Bühnenlicht kommt aus mehreren Dutzend LED-Scheinwerfern und die Pyrotechnik wird nicht mehr per Lunte, sondern per Funk gezündet. Das alles wird zentral aus einem Technik-Raum gesteuert, der seit seiner Sanierung vor ein paar Jahren, eher an die Brücke der Enterprise erinnert als an ein Amateurtheater.

Aber all dieser materielle Aufwand wäre nutzlos ohne den Enthusiasmus der fast 200 aktiven Ehrenamtler auf der Südwestfälischen Freilichtbühne. Jahr für Jahr investieren alle Beteiligten viele tausend Stunden in das große Gemeinschaftsprojekt „Theater“. Die bis zu 50 Darsteller bei einer Vorstellung sind nur der sichtbare Teil des Teams. Angefangen beim Parkplatz, der Kasse, dem Kiosk, Tribüne, Technik, Maske Kostüme, Requisite, Bühnenbild, Küche, Werkstatt, Reinigung und Kinderbetreuung sind ständig dutzende Personen tätig. Viele davon mit mehreren Aufgaben. Das Jahr ist von Januar bis Oktober angefüllt mit Proben, Arbeitseinsätzen und Aufführungen. Und selbst in der kurzen Winterpause gibt es immer wieder Termine für die Vereinsmitglieder.

Das Resultat all dieser Arbeit sind dieses Jahr wieder zwei wundervolle Inszenierungen. Im Kindertheater geht es auf eine spannende Reise mit Doktor Dolittle und das Theater für Erwachsene macht einen Zeitsprung in die 1920er Jahre und taucht ein in Irrungen und Wirrungen rund um das Weekend im Paradies.

John Dolittle lebt in London und arbeitet als Arzt für Menschen. Seine Liebe zu Tieren und seine Bereitschaft, sie bei sich aufzunehmen, vergrault jedoch seine Patientinnen und Patienten. Schließlich entscheidet sich der Arzt, nur noch Tiere zu behandeln, wobei ihm der Papagei Polynesia hilft, indem er Dolittle die Sprache der Tiere lehrt.

Als bei den Affen in Indien eine Krankheit ausbricht, macht sich der Doktor mit Polynesia und weiteren Tieren auf den Weg. Er trifft auf den indischen König, der Dolittle die Weiterreise aufgrund schlechter Erfahrungen mit anderen Menschen, die nicht zu seinem Volk gehören, verbietet und ihn ins Gefängnis sperrt. Die Tochter des Königs erfährt aber von der wichtigen Mission Dolittles und hilft ihm und seinen Tieren zu fliehen, sodass der Doktor endlich zu den kranken Affen reisen kann.

Schafft er es die Affen zu heilen? Wie reagiert der König, als er entdeckt, dass nicht nur Dolittle, sondern auch seine Prinzessin verschwunden ist? Und schafft es Dolittle wieder nach Hause?

Freitagmorgen im Ministerium. Regierungsrat Dittchen, sonst immer der erste an seinem Platz, kommt zu spät ins Büro. Dass er mal wieder nicht befördert wurde, weil er zu wenig Initiative zeigt, hat er reichlich begossen – mit ungeahnten Folgen.

Die Kollegen rüsten sich schon fürs Wochenende am See. Die Abgeordnete Haubenschild hat gerade einen umfangreichen Bericht über die empörende Sittenlosigkeit im dortigen Hotel „Zum Paradies“ abgeliefert. Ein Hotelnachbar namens Badrian beschwert sich über den Lärm und ebenfalls über die Sittenlosigkeit des Hotels.

Dittchen wittert also die Chance, endlich die „Initiative“ zu zeigen, die ihm laut seiner Vorgesetzten zur Beförderung bislang gefehlt habe. Freilich ahnt er nicht, dass er im „Paradies“ das komplette Ministerium antrifft, samt falscher „Gattinnen“.

Es geschehen vielerlei Turbulenzen und Peinlichkeiten, die ihm genügend Stoff zur Profilierung liefern – wenn auch anders als geplant.

Als sich am Montag drauf im Amt der neue Ministerialdirektor Dr. Grimmeisen aus Kassel vorstellt, erleben die gebeutelten Wochenendkavaliere vollends ihr blaues Wunder…

Das Ensemble der Freilichtbühne Freudenberg ist schon sehr auf die Reaktionen der Besucher in der Jubiläumsspielzeit gespannt. Vielleicht springt bei dem einen oder der anderen auch der Funke der Begeisterung über und entfacht die Lust sich im Theaterverein zu engagieren. Zuwachs zum gut gelaunten Team würde die Aktiven der Freilichtbühne sehr freuen. Die Südwestfälische Freilichtbühnen Freudenberg e.V. ist ein offener Verein, der sich immer über neue engagierte Menschen freut, die gemeinsam die Faszination Theater erleben möchten.