Veröffentlicht am 5. August 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wanderung des Hospizvereins Altenkirchen e.V. musste wegen Unwetterwarnung abgesagt werden

Wie es mittlerweile gute Tradition ist, führt der Hospizverein Altenkirchen jedes Jahr mit den ehrenamtlich Mitarbeitenden eine Wanderung durch. Dieses Mal sollte der Kapellenweg in Wissen erkundet werden. Leider musste diese Wanderung aufgrund von Unwetterwarnungen kurzfristig abgesagt werden.

Statt sich von dem Wetter die Laune verderben zu lassen, trafen sich die 36 „Wanderer“ zum gemeinsamen Abendessen in Restaurant El Palacio in Wissen. Das hervorragende Essen und die gute Stimmung entschädigten für die entgangene Exkursion und bot einen willkommenen Rahmen für regen Austausch und zum besseren Kennenlernen. Im Mittelpunkt des Abends standen Gespräche über die Begleitsituationen, die die Ehrenamtlichen in ihrer Arbeit erleben, sowie die gegenseitige Ermutigung, weiterhin aktiv im Hospizverein mitzuarbeiten.

Der Zusammenhalt und die Motivation der Ehrenamtlichen sind entscheidend für die wertvolle Arbeit des Vereins, und Veranstaltungen wie diese stärken das Gemeinschaftsgefühl und fördern den Austausch.

Insgesamt war der Abend im El Palacio ein voller Erfolg und zeigte einmal mehr, dass die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Hospizvereins auch in schwierigen Situationen zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen.

Wenn auch Sie Interesse an der hospizlichen Arbeit oder unserem Kurs „Zur Sterbebegleitung befähigen“ haben, melden Sie sich unter der Telefon-Nr. 0177 858 9397.