Veröffentlicht am 5. August 2024 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfallflucht in Neuwied

Montag, 05. August 2024, ereignete sich zwischen 7:55 Uhr und 09:20 Uhr auf einem Parkplatz in Neuwied in der Langendorfer Straße (in Höhe der Hausnummer 129) eine Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter PKW (schwarzer Skoda) wurde von einem Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher dürfte aufgrund des Schadensbildes den geparkten PKW mit einem PKW beim Einparken in eine Parklücke touchiert haben. Anschließend entfernte er sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden auf der Fahrerseite an der Hintertür des geparkten PKW´s. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Neuwied, Tel: 026318780, oder per E-Mail: Pineuwied.wache@polizei.rlp.de erbeten. Quelle: Polizei