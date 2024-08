Veröffentlicht am 3. August 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Tischlerinnung des Kreises Altenkirchen spricht Tischlerlehrlinge frei

Traditionsgemäß hatte die Tischlerinnung des Kreis Altenkirchen zur Freisprechfeier in die Sparkasse Westerwald-Sieg in Altenkirchen am Schloßplatz eingeladen. Wolfgang Becker, Obermeister der Tischlerinnung Altenkirchen und Michael Bug, Vorstand der Sparkasse Westerwald-Sieg, Lehrherrn, erfolgreiche Lehrlinge und Gäste. Nach einführenden Worten mit hinweisenden Anmerkungen auf das Handwerk, seiner Notwendigkeit auch für die Zukunft und bemerkenswerten Leistungen der erfolgreichen Tischlerprüflinge, richteten Landrat Dr. Peter Enders und Bürgermeister der VG Altenkirchen-Flammersfeld Fred Jüngerich ihre Grußworte an die neuen „Tischlergesellen“. Die Gesellenbriefe wurden durch Dr. Enders, Fred Jüngerich, Wolfgang Becker und Christoph Ambrosiak überreicht. Ein besonderes Dankeschön gab es zusätzlich durch Michael Bug von der Sparkasse Westerwald-Sieg. Eine besondere Ehrung erfuhr Maximilian Stohl für seine besondere Leistung. Die Freisprechung erhielten: Jonathan Hille aus Stürzelbach, Lehrbetrieb Schreinerei Wolfgang Becker Altenkirchen; Nico Schüler aus Kundert, Lehrbetrieb Möbelwerkstätte Gert Schumann Altenkirchen; Jan-Eric Schütz aus Weitefeld, Lehrbetrieb Schreinerei Kober Weitefeld und Maximilian Stohl aus Wallmenroth, Lehrbetrieb Möbelwerkstätte Gert Schumann Altenkirchen. Fotos: Diana Wachow