Veröffentlicht am 3. August 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Neuwieder Kitas feiern runde Geburtstage – 30 Jahre Kinderplanet und zehn Jahre Kita Rheintalwiese

Geburtstagskinder werden in Kitas grundsätzlich gebührend gefeiert. Warum sollte sich eine Kita dann nicht auch selbst dreimal hochleben lassen, wenn ein runder Geburtstag ansteht? Das dachten sich auch die Teams der städtischen Kitas Rheintalwiese und Kinderplanet und haben ihre Jubiläen in großem Rahmen feierlich begangen. Während die Innenstadt-Kita im Rheintalweg ihr zehnjähriges Jubiläum feiern konnte, schaut der Heimbach-Weiser Kinderplanet bereits auf 30 bewegte Jahre zurück.

Zum Jubiläum der Kita Rheintalwiese hatte das Team um Leiterin Esther Süßmeyer groß eingeladen und konnten neben Familien und Gästen auch Neuwieds Bürgermeister Peter Jung sowie Anke Dierdorf – verantwortlich für die Gesamtleitung der städtischen Kitas – begrüßen. Um auch bei den Kindern Feierstimmung aufkommen zu lassen, hatte das Kita-Team für ein buntes Programm an Aktivitäten, wie Entchen Angeln, Kinderschminken sowie einen Barfußpfad gesorgt. Zudem stellte ein von Eltern und Kita-Fachkräften vorbereitetes Buffett das leibliche Wohl aller Feiergäste sicher.

Auch in Heimbach-Weis wollten es sich Kinder, Eltern und pädagogische Fachkräfte nicht nehmen lassen, das 30-jährige Kita-Jubiläum ihres Kinderplaneten ordentlich zu feiern. Dabei blieben sie in der konkreten Ausgestaltung des Festes ganz ihrem Namen treu und planten zahlreiche Aktionen rund um das Thema „Planet“: So standen unter anderem ein Flug in den Weltraum, Planeten Angeln und Dosenwerfen mit einem Außerirdischen auf dem von den Kindern selbsterdachten Programm. Unter den zahlreichen Gratulanten zum runden Kita-Geburtstag befand sich auch Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig.

Titelfoto: die pädagogischen Fachkräfte des Kinderplaneten über den 30. Geburtstag ihrer Heimbach-Weiser Kita. Foto: Rita Paskowski