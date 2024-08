Veröffentlicht am 3. August 2024 von wwa

WERKHAUSEN – Werkhausen feiert 25 Jahre Dorftreff Werkhausen

Vor 25 Jahren wurde in viel Eigenleistung das Dorfgemeinschaftshaus für die Ortsgemeinde Werkhausen errichtet. Ein triftiger Grund für die Ortsgemeinde Werkhausen und den Förderverein „Dorftreff“ am Samstag, 03. August 2024 ab 14.00 Uhr eine Jubiläumsfeier zu gestalten. Der Dorftreff war auch an diesem Wochenende Anlaufstelle in der Ortsgemeinde Werkhausen. Die Feier begann um 14.00 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Anschließend wurde neben Kaffee und Kuchen auch Leckeres vom Grill angeboten. Besucher aus der gesamten Region nutzten diesen Anlass im Kreise von Mitfeiernden einen gemütlichen Nachmittag zu verbringen. Für die Kleinen gab es ein umfangreiches Kinderprogramm mit einer Hüpfburg, Pferdereiten, Gesichter schminken, Pferde bemalen und anderen Spielen. Als Tageshöhepunkt spielte ab 20.00 Uhr live die Rockgruppe Foreplay. Fotos: Renate Wachow