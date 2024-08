Veröffentlicht am 3. August 2024 von wwa

WISSEN – Schlägerei mit anschließender Trunkenheitsfahrt in Wissen/Sieg

Samstagmorgen, 03. August 2024 gegen 03:50 Uhr, gingen mehrere Notrufe bei der Polizeiinspektion Betzdorf ein. Es wurde eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Gästen des Bistros Casablanca in Wissen/Sieg gemeldet. Vor Ort konnte eruiert werden: Ein 18-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Wissen/Sieg gab an, von einem ihm unbekannten Gast im Toilettenbereich geschlagen worden zu sein. Daraufhin schlug sein 29-jähriger Begleiter aus der Verbandsgemeinde Hachenburg dem Gast mehrfach mit der Faust ins Gesicht, sodass der eine leichte Schwellung im Gesicht erlitt. Der Geschädigte wurde nach den Faustschlägen zudem noch von dem 18-Jährigen getreten. Anschließend fasste der 18-Jährige einer weiteren hinzugekommenen Person an den Hals, wobei jedoch keine sichtbaren Verletzungen entstanden.

Außerhalb des Lokals schlug der 29-jährige Begleiter dann noch zwei Lampen des Bistros kaputt. Im Anschluss flüchteten die beiden Beschuldigten mit einem PKW, konnten jedoch in der Ortslage Wissen von den eingesetzten Beamten angehalten und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 29-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,56 Promille. Auch der Beifahrer war deutlich alkoholisiert. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Beteiligten wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei