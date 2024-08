Veröffentlicht am 3. August 2024 von wwa

NIEDERSCHELDERHÜTTE – Verkehrsunfallflucht in Mudersbach, Ortsteil Niederschelderhütte

Samstagmorgen, 03. August 2024 gegen 01:43 Uhr, konnte durch einen Anwohner in der Weiherstraße in Niederschelderhütte ein Verkehrsunfall beobachtet werden. Ein dunkler PKW befuhr die Weiherstraße vermutlich vom Sportplatz kommend und fuhr über einen Parkplatz eine Wiese herunter, durchbrach eine Hecke und fuhr über eine circa 50 Zentimeter hohe Mauer auf die Fahrbahn. Der unfallverursachende PKW entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Niederschelden (NRW). Durch ein am Unfallort aufgefundenes Fahrzeugteil kommt als flüchtiger PKW ein schwarzer Hyundai i40 in Betracht. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf zu melden. Quelle: Polizei