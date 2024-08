Veröffentlicht am 3. August 2024 von wwa

DIERDORF – Einbruch in bewohntes Wohnhaus in 56269 Dierdorf

Freitagnachmittag, 02. August 2024 gegen 16:20 Uhr verschafften sich eine weibliche und eine männliche Person unbefugten Zutritt zu einem Wohnhaus in der Poststraße in Dierdorf. Dort wurden mehrere Räume und Schränke deliktstypisch für einen Diebstahl durchwühlt. Die Täter wurden durch die anwesenden Bewohner bei der Tatausführung gestört. Sie flüchteten zu Fuß in die Straße „Im Bitzengarten“ in Dierdorf. Der Täter wurde als etwa 20 Jahre alt und dunkelhaarig beschrieben. Über die weibliche Täterin ist nur bekannt, dass sie augenscheinlich jünger als 20 Jahre gewesen ist. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei