Veröffentlicht am 3. August 2024 von wwa

SCHÜRDT – Heinrich kommt in der Sommerzeit mit seiner ganzen Familie

Vor einigen Wochen machte man sich einige Sorgen um einen kleinen gefiederten Freund, der alltäglich zum Futterplatz kam. Er kam nicht nur dorthin, es schien, als ob er auch seinen menschlichen Freunden einen Besuch abstattete. Flog dicht an ihnen vorbei und setzte sich auch oft in ihrer Nähe nieder. Mitunter zeigte er sich auch in Begleitung, vermutlich seiner Liebsten. Plötzlich aber blieben beide weg. Seine Freunde machten sich schon Sorgen. Hatten die Räuber, Krähen, Elstern, Falke, Bussard oder Milan den kleinen Kerl mit dem roten Brustgefieder erwischt? Doch dann wurde er wieder gesichtet. War es Heinrich oder ein Neues Rotkehlchen. Fotos zeigten es. Es ist Heinrich. Zwischendurch tauchte wohl auch wieder sein Weibchen auf. Jetzt war die Überraschung richtig groß. Heinrich stelle seine neuen Familienmitglieder vor. Wie alle anderen Vögel hatte auch er für Nachwuchs gesorgt. So die Familie Specht und Familie Kleiber. Fotos: Diana Wachow