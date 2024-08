Veröffentlicht am 3. August 2024 von wwa

ZIEGENHAIN – Verkehrsunfallflucht auf der K 17 in Ziegenhain

Freitagabend, 02. August 2024, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich auf der Hauptstraße (K 17) in Ziegenhain ein Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Sattelzugmaschine und einer Fahrradfahrerin. Die 69-jährige Fahrradfahrerin und der LKW fuhren die Hauptstraße in Ziegenhain in Richtung Mehren. Der LKW-Fahrer beabsichtigte die Radfahrerin zu überholen und touchierte beim Wiedereinscheren mit dem Fahrzeugheck das Fahrrad der Frau. Die stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Der LKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen hellgrauen Sattelauflieger gehandelt haben. Hinweise bezüglich des LKW bitte an die Polizei Altenkirchen. Quelle: Polizei