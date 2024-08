Veröffentlicht am 2. August 2024 von wwa

WALDBREITBACH – Eva-Fabienne Stein belegt Platz 8 bei Deutschen Meisterschaften

Bereits im März dieses Jahres gelang Eva-Fabienne Stein vom VfL Waldbreitbach (in der LG Rhein-Wied) mit einer großartigen Speerwurfleistung von 40,41 m die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften, die am Wochenende unter heimischem Publikum in Koblenz stattfanden. Das Ziel war es, in den Endkampf zu kommen, was Eva auch gelang. Mit einer guten Weite von 36,11 m sicherte sie sich schließlich Rang 8. Zufrieden und sichtlich stolz auf ihren Erfolg konnte sie den Wettkampftag beenden.