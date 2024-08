Veröffentlicht am 2. August 2024 von wwa

BOPPARD – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 61-jähriger Frau in Boppard

Seit dem 26. Juli 2024, 16:30 Uhr, wird die Rosemarie Boretti aus einem Wohnheim in Boppard vermisst. Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Sie ist ca. 180 cm groß, ca. 75 kg schwer, hat lange, graue Haare. Am 26. Juli 2024 war sie mit einer langärmeligen, weißen Bluse, blauer Jeans und roten Turnschuhen bekleidet. Lichtbilder der Vermissten können im Fahndungsportal eingesehen werden: https://s.rlp.de/tb1Gr2w. Zeugenhinweise bitte an den Kriminaldauerdienst: 0261/92156-300 oder an das zuständige Fachkommissariat: 0261/103-2728. Quelle: Polizei