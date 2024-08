Veröffentlicht am 2. August 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Diebstahl eines Kleinkraftrades in Altenkirchen

Freitagmorgen, 02. August 2024, kam es zwischen 04.00 Uhr und 04.20 Uhr in Altenkirchen, in der Goethestraße, zu einem Diebstahl. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei entwendeten Unbekannte einen, in einer Hofeinfahrt abgestellten, Motorroller. Das Fahrzeug konnte in den frühen Morgenstunden im Parc de Tarbes aufgefunden werden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle: Polizei