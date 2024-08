Veröffentlicht am 2. August 2024 von wwa

MEUDT – Verkehrsunfall in Meudt – Kind verletzt – Verursacher ist flüchtig

Donnerstagmittag, 01. August 2024, gegen 14.15 Uhr kam es in Meudt in der Schulstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Das 12-jährige Kind befuhr mit seinem Fahrrad die Schulstraße in Richtung Ehringhausen. Hinter dem Radfahrer fuhr ein PKW der dauerhaft hupte, so dass der 12-jährige Radfahrer derart verunsichert wurde und versuchte, nach links auf den Gehweg auszuweichen, stürzte und sich Schürfwunden zu zog. Der PKW fuhr einfach weiter. Bei dem PKW soll es sich um einen dunklen PKW, vermutlich der Marke VW gehandelt haben. Der PKW war mit zwei älteren Personen besetzt, geführt wurde der PKW von einer männlichen Person, auf dem Beifahrersitz saß eine weibliche Person. Die Polizei Westerburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 02663/98050 zu melden. Quelle: Polizei