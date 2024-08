Veröffentlicht am 2. August 2024 von wwa

KAISERSLAUTERN – Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der K 62 bei Kaiserslautern

Auf der K 62 zwischen Kaiserslautern und Otterbach sind am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Ein 62-jähriger Autofahrer, der in Richtung Otterbach fuhr, war etwa auf halber Strecke in den Gegenverkehr geraten und mit dem Wagen einer 22-Jährigen zusammengestoßen. Die vier Insassen aus den Fahrzeugen mussten zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden. Über die Art und Schwere der Verletzungen ist derzeit nichts Näheres bekannt. Bei dem 62-jährigen Unfallverursacher konnte durch die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemtest ergab 0,5 Promille. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und den Führerschein sichergestellt. Quelle und Foto: Polizei