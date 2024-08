Veröffentlicht am 1. August 2024 von wwa

BERZHAUSEN – Versuchter Kraftfahrzeugdiebstahl in Berzhausen

Mittwochmorgen, 31. Juli 2024, gegen 02.30 Uhr, kam es in Berzhausen, in der Hauptstraße, zu einem versuchten Diebstahl. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei beabsichtigten zwei Unbekannte, ein, in einer Grundstückseinfahrt abgestelltes, motorisiertes Dreirad zu entwenden. Der Eigentümer bemerkte die Tat. Nachdem er auf sich aufmerksam machte, flüchteten beide Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle: Polizei