INGELBACH-GIELEROTH – Sommerfest der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth-Unnauer Paten unter dem Motto „Happy Birthday 30 Jahre Spiel ohne Grenzen“

Das Sommerfest der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth-Unnauer Paten findet am Sonntag, 25. August 2024 ab 11:00 Uhr in Ingelbach auf dem Sportplatzgelände statt. Das Motto lautet: „Happy Birthday, 30 Jahre“. 16 Teams treten erneut zu den Spielen ohne Grenzen im spielerisch-sportlichem Wettkampf gegeneinander an.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Coverband „De Pänz“ auf der Bühne. Neben der großen Tombola, in der ein Opel Corsa verlost wird, die um circa 18:00 Uhr startet, wird auch wieder bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Kuchenbuffet und Imbissmeile werden immer gut besucht. Für die kleinen Gäste stehen mehrere Hüpfburgen, ein Zauberer, Kinderschminken, Ballontiere, Popcorn und als absolutes Highlight die Charaktere der PawPatrol als Ehrengäste. Fotos: fotografischer Rückblick auf 2023. Fotos: Archiv BK – Diana Wachow