Veröffentlicht am 31. Juli 2024 von wwa

MÜLHEIM-KÄRLICH – Gefährdung eines Motorradfahrers in der Abfahrt Mülheim-Kärlich Industriegebiet

Mittwochmorgen, 31. Juli 2024, kam es gegen 07:45 Uhr, auf der B 9 in Fahrtrichtung Bonn, an der Abfahrt Mülheim-Kärlich / Industriegebiet zu einer Gefährdung eines Motorradfahrers. Der Motorradfahrer befuhr die linke der beiden Fahrspuren auf der Abbiegespur, um in Richtung Urmitz seine Fahrt fortzusetzen. Im Kurvenbereich wurde der Motorradfahrer links durch einen silberblauen BMW überholt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach (02632-9210) zu melden. Quelle: Polizei