Veröffentlicht am 31. Juli 2024 von wwa

DERNBACH – KOCH Robotersysteme unterstützt Hochschule Koblenz – Fachbereich Ingenieurwesen freut sich über großzügige Sachspende

Das Unternehmen aus Dernbach hat der Hochschule einen modernen Roboter zur Verfügung gestellt. Dieser soll zukünftig in der Lehre und Forschung den Robotik-Gerätepark des Fachbereichs unterstützen und erweitern.

KOCH Robotersysteme ist ein hoch spezialisiertes Roboter-Systemhaus und entwickelt intelligente Automatisierungslösungen für das Verpacken, Palettieren und Kommissionieren. Als erfahrener Partner bietet das Familienunternehmen fachliche Unterstützung entlang des gesamten Projektes – von Planung über Realisierung bis zum Service – für eine nachhaltige Implementierung sowohl von schlüsselfertigen Gesamtanlagen als auch von integrierbaren Einzelsystemen individuell in jedes Produktionsumfeld für alle Fabrikbereiche.

Der Fachbereich Ingenieurwesen der Hochschule arbeitet derzeit an neuen innovativen Bildungsangeboten und plant die Einrichtung eines neuen Studienangebots aus dem Bereich der Robotik. Adressiert werden sowohl ein neuer Studiengang als auch externe Kooperationen mit regionalen und überregionalen Unternehmen.

Eines der Ziele ist die Gründung eines Bildungs-, Anwendungs- und Forschungszentrums für Robotertechnologien (BiFAR), das als Kompetenzzentrum eine durchgängige Bildungskette von der Robotikausbildung bis hin zu Forschungs- und Promotionsvorhaben anbietet und den Transfer wissenschaftlicher Bildung in kooperierende Unternehmen abbilden soll.

Zur Unterstützung dieser Vorhaben freuten sich die Vertreter der Hochschule besonders, als sie das Gerät im Rahmen des KOCH Vorführtags, eine Inhouse-Veranstaltung für interessierte Unternehmen, bei der Firma KOCH in Dernbach in Empfang nehmen durften. Reinhard Koch betonte bei der Übergabe die Bedeutung der Förderung von Bildung und Innovation an der Hochschule Koblenz: „Wir sind stolz darauf, die Hochschule mit diesem Roboter zu unterstützen. Die Investition in die Ausbildung junger Ingenieurinnen und Ingenieure und Forschenden ist eine Investition in die Zukunft“.

Prof. Dr. Thomas Schnick, Dekan des Fachbereichs Ingenieurwesen, zeigte sich sehr erfreut über die Sachspende: „Der neue Roboter erweitert unsere Möglichkeiten in der Lehre und unterstützt unsere Bemühungen, praxisnah an modernster Technologie ausbilden und forschen zu können“.

KOCH Robotersysteme hat sich als eines der führenden regionalen Unternehmen im Bereich der Industrierobotik etabliert. „Unsere Firma setzt sich aktiv für die Förderung von Nachwuchstalenten und die Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen ein. Die Spende des Roboters an die Hochschule Koblenz ist ein weiterer Schritt in dieser Richtung“, betont Sören Marko, Leiter Technik und Entwicklung bei KOCH.

Prof. Dr. Udo Gnasa, Studiengangsleiter für das neu gestartete Studienangebot „Digital Engineering and Management“ und Projektleiter des geplanten Robotik-Anwendungszentrums freute sich sehr über das Gerät und ergänzte: „Der Beitrag der Firma KOCH stellt ein deutliches Signal zur Unterstützung des Fachbereichs Ingenieurwesen dar, die Bemühungen in der Robotik-Ausbildung und in einem Robotik-Anwendungszentrum weiter auszubauen“. Foto: Thomas Wasilewski