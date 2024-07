Veröffentlicht am 31. Juli 2024 von wwa

KOBLENZ – Einbruch in Juweliergeschäft in Koblenz – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht vom 30. auf den 31. Juli 2024 kam es zwischen 02. und 03.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Schlossstraße in Koblenz. Zwei Unbekannte beschädigten die Schaufensterscheibe, entwendeten anschließend das Beutegut und flüchteten von der Schlossstraße durch die Casinostraße in Richtung Friedrich-Ebert-Ring. Details über das Diebesgut sind bislang nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Koblenz unter der Rufnummer 0261/ 92156-390 in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei