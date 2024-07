Veröffentlicht am 31. Juli 2024 von wwa

HACHENBURG – Die Magie des zeitgenössischen Flamenco auf dem Alten Markt in Hachenburg

Charly Gitanos und seine Band bieten am 8. August, ab 19.15 Uhr auf dem Alten Markt in Hachenburg nicht nur eine faszinierende Reise durch die Wurzeln des Flamenco, sie öffnen mit einer beeindruckenden Show auch eine Tür zur Gegenwart. Dabei verschmelzen sie ihre eigene Interpretation des Genres mit den interessantesten Rhythmen der aktuellen Musikszene. Zusätzlich zur Erforschung der Tiefen der Flamenco-Tradition wird die Band das Publikum mit einem umfangreichen Repertoire der bekanntesten Songs der Gipsy Kings begeistern und es in einen Wirbel aus Musik, Gesang und Tanz hüllen. Die Charly Gitanos Band besteht aus erstklassigen Musikern und einem ebensolchen Tänzer (Bailaor). Die Musiker verschmelzen virtuose Rhythmen und Percussion mit dem Klackern von Fersen, geboren aus Hingabe, Leidenschaft und Engagement jedes Mitglieds.

Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend voller Energie, Emotionen und auf die Magie des zeitgenössischen Flamenco! Auch zu diesem Konzert der Hachenburger KulturZeit, mit Unterstützung der rhenag, ist der Eintritt frei! Foto: