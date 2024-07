Veröffentlicht am 31. Juli 2024 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Kita Rommersdorf öffnet Tore für Sommerfest – Eltern, Kinder und Interessierte erkunden neugestaltete Kita

Weil sich der Bedarf an Kitaplätzen in Neuwied wie anderswo auf einem Dauerhoch befindet, laufen in der Deichstadt zahlreiche Planungen zu Neubauten und Kita-Erweiterungen. In der Kita Rommersdorf im Stadtteil Heimbach-Weis konnten die Umbauarbeiten kürzlich erfolgreich abgeschlossen werden. 35 zusätzliche Betreuungsplätze sind dadurch entstanden und auch die bereits vorher bestehenden Räumlichkeiten sowie der Außenbereich wurden in diesem Zuge saniert und neugestaltet. Um diesen Erfolg gebührend zu feiern und sich der Öffentlichkeit erstmals in neuem Gewand zu präsentieren, hat die Kita Rommersdorf Eltern, Kinder und Interessierte zu einem großen Sommerfest eingeladen.

Neben stündlichen Führungen durch die neugestalteten Räumlichkeiten und den naturnahen Außenbereich bot das Kita-Team den Kindern ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Spielen sowie Forschungs- und Kreativstationen. Ganz besonders freute sich der neu gegründete Förderverein über das umgestaltete Außengelände. Mit viele Liebe zum Detail wurde hier ein Ort geschaffen, der die Kinder dazu einlädt, nach Herzenslust zu spielen und zu toben. Neben Sand- und Baubereich begeisterten insbesondere der Bauchlauf sowie die Spielhäuschen aus Weiden die kleinen und großen Gäste. Dementsprechend positiv fiel auch das Fazit vieler Eltern aus: „Hier würde ich auch gerne noch einmal in den Kindergarten gehen!“

Foto: Auf dem neugestalteten Außergelände der Kita Rommersdorf gab es für Eltern und Kinder eine Menge zu entdecken. Foto: Annika Gust