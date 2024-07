Veröffentlicht am 31. Juli 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – ver.di begrüßt massive Investitionen in den ÖPNV im Saarland

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) zeigt sich erfreut über die Ankündigung von Umwelt- und Verkehrsministerin Petra Berg, signifikant in den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Saarland investieren zu wollen.

„Der ÖPNV im Saarland gehört massiv gefördert, um den Umstieg auf Bus und Bahn voranzutreiben. Mobilität ist Daseinsvorsorge und Teilhabe am Leben. Dafür ist eine ausreichende Finanzierung von Nöten“, erklärt Christian Umlauf, stellvertretender Geschäftsführer im ver.di Bezirk Region Saar Trier.

Umlauf fordert die Ministerin auf, sich in Berlin für ausreichende finanzielle Mittel einzusetzen: „Um bis 2030 eine Verdoppelung der Fahrgäste im Verkehr des Saarlandes auch bedienen zu können, sind etwa 1.500 neue Beschäftigte nötig. Um diese zu gewinnen, benötigen wir bessere Arbeits- und Lohnbedingungen.“

In den letzten Jahren wurden bereits zahlreiche Verbesserungen in diesem Bereich erzielt, doch Umlauf betont: „Wir sind noch nicht auf dem Stand, den wir brauchen, um konkurrenzfähig auf dem Personalmarkt zu werden und neue Kolleginnen und Kollegen in dieser Anzahl für die Berufe im ÖPNV zu begeistern.“

Die Gewerkschaft ver.di wird weiterhin aktiv an der Gestaltung einer zukunftsfähigen Mobilität im Saarland mitwirken und setzt sich für die notwendigen Rahmenbedingungen ein.