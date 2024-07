Veröffentlicht am 31. Juli 2024 von wwa

REGION – Sprachen lernen im Schnellverfahren

Klaus Bylitza, renommierter Coach für insgesamt 17 Sprachen, lädt ein, in nur vier Stunden die Basis für neue Sprachkenntnisse zu legen. In den vierstündigen Workshops erhalten Sie völlig ohne Vorkenntnisse einen kompakten Einblick in eine neue Sprache. Lernen Sie dabei auf besonders effiziente Weise, wie Sie sich Vokabeln und die sprachlichen Grundstrukturen einprägen können.

Klaus Bylitza unterstützt mit seinem innovativen Konzept Menschen und Unternehmen beim internationalen Dialog. Seine Lernmethoden sind die perfekte Vorbereitung, um im Ausland mit ein paar Worten zu brillieren oder Geschäftspartner zu beeindrucken. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um die Grundlage für Ihre Sprachreise zu legen!

Online (Zoom):

G401 Italienisch 2x, 03.09.24, 05.09.24, Di, 18:30 – 20:30 Uhr, Do, 18:30 – 20:30 Uhr

G402 Spanisch 2x, 08.10.24, 10.10.24, Di, 18:30 – 20:30 Uhr, Do, 18:30 – 20:30 Uhr

G403 Französisch 2x, 05.11.24, 07.11.24, Di, 18:30 – 20:30 Uhr, Do, 18:30 – 20:30 Uhr

G404 Englisch 2x, 03.12.24, 05.12.24, Di, 18:30 – 20:30 Uhr, Do, 18:30 – 20:30 Uhr

G405 Ukrainisch 2x, 21.01.25, 23.01.25, Di, 18:30 – 20:30 Uhr, Do, 18:30 – 20:30 Uhr

Präsenz (Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein):

L401 Italienisch 1x, 14.09.24, Sa, 09:00 – 13:00 Uhr

L402 Spanisch 1x, 14.09.24, Sa, 14:00 – 18:00 Uhr

L403 Englisch – Pep Up Your School English in 4 Hours 1x, 28.09.24, Sa, 09:00 – 13:00 Uhr

L409 Französisch 1x, 28.09.24, Sa, 14:00 – 18:00 Uhr

Gebühr: Jeweils 49 – 59 € (je nach Anzahl der Teilnehmenden). Weitere Infos und Anmeldung auf www.kvhs-neuwied.de