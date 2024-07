Veröffentlicht am 30. Juli 2024 von wwa

NEUWIED – Praxisnahe Ausbildung in der Lagerlogistik: IHK sucht ehrenamtliche Prüfer

Lagerhaltung bedeutet weit mehr als nur das Stapeln von Waren. Es erfordert den fachgerechten Umgang mit hochwertigen Gütern, die in der richtigen Menge und zum richtigen Zeitpunkt bereitstehen müssen, um Produktionsausfälle zu vermeiden. Diese Fähigkeiten erlernen Auszubildende in den Berufen Fachlagerist und Fachkraft für Lagerlogistik. Die Zwischen- und Abschlussprüfungen in diesen Berufen werden von Berufsschullehrern und ehrenamtlichen Prüfern aus der Industrie und Wirtschaft abgenommen und von der Industrie- und Handelskammer Koblenz organisiert.

Für die fachgerechte Durchführung der Prüfungen in den Berufen Fachkraft für Lagerlogistik und Fachlagerist sucht die IHK Koblenz dringend ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer. Stefan Baran, Vorsitzender des Prüfungsausschusses, betont: „Derzeit sind 34 Prüfer tätig, aber wir benötigen dringend weitere Unterstützung. Besonders Unternehmen, die den Beruf ausbilden, aber derzeit keinen Prüfer stellen, sind aufgerufen, sich zu engagieren. Ohne die ehrenamtliche Tätigkeit ist die Durchführung der dualen Berufsausbildung nicht möglich.“

In Neuwied finden die Abschlussprüfungen in der Lagerhalle der mittelrhein Logistik statt. Die großzügige Halle bietet ideale Bedingungen für die Ausbildung und Prüfung der Auszubildenden. Die Prüfungen umfassen verschiedene Stationen, darunter Ladungssicherung, Kommissionierung und das Verladen von Gütern unter realistischen Bedingungen.

Die mittelrhein Logistik ist praktische Ausbildungsstätte des Berufsbildungswerkes in Neuwied. Dieses gehört zur Heinrich-Haus gGmbH und bietet jungen Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen die Möglichkeit, ihre Berufsausbildung erfolgreich abzuschließen.

Jan Hautkappe, Leitung mittelrhein Logistik Heinrich-Haus gGmbH, und Kristina Kutting, IHK-Regionalgeschäftsführerin für den Landkreis Neuwied, besuchten die Prüfungen, um sich ein Bild von den Leistungen der angehenden Fachkräfte zu machen.

„Die Entscheidung, die mittelrhein Logistik als Prüfungsort zu wählen, unterstreicht die Bedeutung einer praxisnahen Ausbildung und der engen Verzahnung von Theorie und Praxis. Lagerlogistik gilt nicht nur als krisenfest, sondern auch als eine der wachstumsstärksten Branchen, insbesondere durch den boomenden Online-Handel“, so IHK-Regionalgeschäftsführerin Kristina Kutting.

„Wir freuen uns sehr, die Prüfungen hier durchführen zu können“, betont Jan Hautkappe. „Es ist uns ein Anliegen, aktiv zur Ausbildung qualifizierter Fachkräfte beizutragen und damit die Zukunftsfähigkeit unserer Branche zu sichern.“

Fachkräfte, die zukünftig als ehrenamtliche Prüfer für die Ausbildungsberufe Fachkraft für Lagerlogistik (dreijährige Ausbildung) und Fachlagerist (zweijährige Ausbildung) tätig sein möchten, können sich an die IHK-Prüfungskoordinatorin Simone Kütemeyer (Tel. 02631 9176-18, E-Mail: kuetemeyer@koblenz.ihk.de) wenden. „Werden Sie Teil unseres engagierten Prüferteams und leisten Sie damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Qualität und Zukunft der dualen Berufsausbildung“, so Simone Kütemeyer. Foto: Begüm Yurdanur, IHK