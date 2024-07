Veröffentlicht am 29. Juli 2024 von wwa

RHEINBROHL – Körperverletzung – Beleidigung und Bedrohung in Rheinbrohl

Freitagabend kam es zu einem polizeilichen Einsatz in der Nähe des Marktplatzes in Rheinbrohl. Zunächst meldete sich ein Zeuge, dass ein Mann ohne erkennbaren Grund seine Schwester geschlagen habe. Als der Zeuge und weitere Passanten den 46-jährigen Mann ansprachen, reagierte der äußerst aggressiv, beleidigte und bedrohte die Personen. Auch gegenüber der Polizei gab sich der Mann aggressiv und unbeherrscht, so dass er in Gewahrsam genommen wurde. Insgesamt leitete die Polizei gegen den Mann vier Strafanzeigen ein. Quelle: Polizei