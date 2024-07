Veröffentlicht am 29. Juli 2024 von wwa

WISSEN – Brand in einer Dachgeschoßwohnung in Wissen

Montagnachmittag, 29. Juli 2024, wurde um 15:35 Uhr der Integrierten Rettungsleitstelle in Montabaur ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Oststraße in Wissen gemeldet. Ein von der Arbeit nach Hause kommender Bewohner des Hauses bemerkte aus der Dachgeschoßwohnung dringenden Qualm. In dem Haus sind sechs Bewohner gemeldet. Die alarmierten 50 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren von Wissen und Katzwinkel konnten nach Türöffnung die Situation schnell unter Kontrolle bringen. Es wurde niemand verletzt. Der in der Wohnung entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Ursache sind noch nicht abgeschlossen. Im Einsatz befanden sich Kräfte des DRK sowie der Polizei aus Wissen und Betzdorf. Durch die erforderlichen Straßensperrungen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Quelle: Polizei