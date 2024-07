Veröffentlicht am 29. Juli 2024 von wwa

WISSEN – Wissener Feuerwehr holt verbranntes Essen vom Herd

Am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr hieß es für die Freiwillige Feuerwehr Wissen: Wohnungsbrand mit Menschenrettung in der Oststraße. Vor Ort erwies sich die Lage jedoch nach ersten Erkundungen als weniger dramatisch. Aus einer der Wohnungen in dem Gebäudekomplex, direkt gegenüber dem Restaurant „Germania“, war Rauch gedrungen. Da niemand auf entsprechende Ansagen öffnete, wurde die Tür aufgebrochen. Schnell war klar, dass eine auf dem Küchenherd vergessene Bratpfanne der „Übeltäter“ war. Das Problem konnte schnell gelöst werden. Den Rauch brachte man mit Lüftern aus dem Gebäude heraus. Im Einsatz unter Leitung von Wehrführer David Musall waren 50 Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wissen vor Ort und in der Funkleitzentrale. Dazu die Polizei und der DRK-Rettungsdienst. Die Oststraße war mehr als eine Stunde lang voll gesperrt. (bt) Fotos: Bernhard Theis