Veröffentlicht am 29. Juli 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Rückblick auf das Schützenfest in der Kreisstadt

Einer der Höhepunkte des Altenkirchener Schützenfestes ist am Samstagabend der Große Zapfenstreich auf dem Marktplatz im Herzen der Kreisstadt. Für König Thomas I. Niederhausen der vorletzte Tag seines Regentschaftsjahres. An seiner Seite Königin Alexandra. Bereits in der Mittagszeit hatte der „lange“ Tag der Schützen mit Ständchen am Theodor-Fliedner-Haus und DRK-Seniorenzentrum unter Mitwirkung der Stadtkapelle Betzdorf und des Spielmannszuges Heimbach-Weis 1951 begonnen. Sie begleiteten die Schützengesellschaft Altenkirchen 1845 den ganzen Tag, bis hin zum Zapfenstreich. Um 19:30 Uhr zogen die Schützen mit klingendem Spiel über die Kölner Straße und die Wilhelmstraße, der Fußgängerzone, zum Marktplatz, wo sie bereits eine große Menschenmenge erwartete, und das Geviert säumte. Hauptmann Markus Trepper ließ antreten, meldete König Thomas I. und Schützenmeister (1. Vorsitzenden) Jörg Gerharz, ließ zum Zapfenstreich aufspielen und gab letztlich das Kommando, Hut ab, zum Gebet. Nach der Nationalhymne begaben sich Schützen, Musiker und Publikum zum Festplatz auf dem Weyerdamm. Fotos: Diana und Renate Wachow