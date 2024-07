Veröffentlicht am 29. Juli 2024 von wwa

PRACHT – Frauenchor stiftet Ruhebänke für die Gemeinde Pracht

Nachdem sich der Frauenchor Pracht nach 49 Jahren endgültig aufgelöst hat, wurde das Vereinsvermögen an die Gemeinde Pracht gespendet. Satte 6.200 Euro konnte die Gemeinde auf Wunsch des Frauenchores in neue Ruhebänke investieren. Von dem Geld konnte eine Sitzgruppe, Tisch und zwei Bänke, eine Rundbank, sechs Sitzelemente, und eine Liegebank angeschafft werden.

Die Standorte für die Sitzgruppe am Friedhof, im Bitzbruchweg, für die Rundbank am Baum auf dem Festplatz und für die Liegebank am Waldrand zum Sportplatz, wurden vom Bauhof der VG Hamm entsprechend vorbereitet. Nach der Anlieferung der Bauteile wurden die von Klaus Ebach und Udo Seidler zusammengebaut und an den entsprechenden Standorten aufgestellt.

Bei einem Treffen an den neuen Ruhebänken fand eine kleine Einweihungsfeier statt. Die Frauen vom Frauenchor waren ganz begeistert, dass ihr Restvermögen so sinnvoll umgesetzt wurde, und bedankten sich bei den Helfern für die geleisteten Arbeiten. Nun wünschen sich die ehemaligen Sängerinnen des Frauenchores und auch die Gemeinde, dass diese neu geschaffenen Plätze von vielen Wanderern und Spaziergängern genutzt werden und man bei einer Rast die schöne Aussicht und die Natur in Pracht genießt.

Mit den neu angeschafften Ruhebänken gibt es in der Gemarkung Pracht mittlerweile 39 Standorte, an denen eine Sitzbank aufgestellt ist. Fotos: OG Pracht