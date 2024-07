Veröffentlicht am 28. Juli 2024 von wwa

KAUB – B 42 – Tödlicher Verkehrsunfall bei Kaub auf der B 42

Sonntagnachmittag, 28. Juli 2024 befuhr gegen 16:25 Uhr der 34-jährige Motorradfahrer die B 42 von Hessen kommend Richtung Kaub. Ein Pkw fuhr von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr ein und übersah dabei den von links kommenden Motorradfahrer. Es kam zur Kollision, in dessen Folge der Motorradfahrer noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. Der beteiligte Pkw geriet durch die Kollision in Vollbrand. Die drei Fahrzeuginsassen konnten sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien und wurden leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiterhin an. Quelle: Polizei