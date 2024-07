Veröffentlicht am 28. Juli 2024 von wwa

ALSDORF – KREIS ALTENKIRCHEN – Unfallflucht auf der L 280 bei Alsdorf

Im Rahmen der Streife fiel Beamten der Polizei Betzdorf am 27. Juli 2024, gegen 18:20 Uhr ein Pkw aus dem Zulassungsbezirk OHA- Osterode am Harz auf. Das Fahrzeug wurde auf der L 280 von Daaden kommend in Richtung Alsdorf geführt. Das Fahrzeug wies frische Unfallschäden auf, weshalb es kontrolliert wurde. Gemäß den Angaben des in der VG Herdorf-Daaden wohnhaften 32-jährigen Fahrzeugführers habe er vor ein paar Minuten auf der L 280 eine Kollision mit einer Leitplanke gehabt. Eine Meldung an die Polizei habe er aber noch nicht veranlassen können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Unfallstelle ausfindig gemacht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet, da die Angaben von den Beamten vor Ort angezweifelt wurden und er sich bewusst von der Unfallstelle entfernt haben dürfte. Die Schadenshöhe dürfte, so die Polizei, im mittleren vierstelligen Eurobereich liegen. Quelle: Polizei