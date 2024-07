Veröffentlicht am 28. Juli 2024 von wwa

ANDERNACH – Alkoholisierte Fahrerin verursachte Verkehrsunfall in Andernach

Am 28. Juli 2024 gegen 05:30 wurde über Notruf ein Verkehrsunfall in der Koblenzer Straße in Andernach gemeldet. Der Anrufer war Unfallbeteiligter und klagte über starke Nackenschmerzen, sodass die Polizei und der Rettungsdienst entsandt wurden. Der Verkehrsunfall ereignete sich an der Kreuzung Koblenzer Straße Ecke Hans-Julius-Ahlmann-Straße. Der Mann musste an der rot zeigenden Ampel anhalten und kam zum Stehen. Die dahinter befindliche Fahrerin konnte nicht rechtzeitig anhalten und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Während der Unfallaufnahme fiel der Streife der deutliche Alkoholgeruch, ausgehend von der Frau, auf. Bei der 44-jährigen Fahrzeugführerin wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Da dieser einen Wert von 1,10 Promille ergab wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus in Andernach gebracht. Quelle: Polizei