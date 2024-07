Veröffentlicht am 28. Juli 2024 von wwa

ANDERNACH – Ladendiebstahl in Andernach – flüchtiger Täter gestellt

Am 27. Juli 2024 gegen 11:25 Uhr befand sich eine Streife auf dem Parkplatz am Kaufland in Andernach bei einer Unfallaufnahme. Während der Aufnahme wurde eine männliche Person festgestellt, die im Vollsprint über den Parkplatz lief. Dicht dahinter folgte dem Mann ein unabhängiger Zeuge, der den Beamten zurief, dass der Flüchtende beim Netto geklaut hatte. Eine umgehende Nacheile durch die Streife führte zum Ergreifen des 31-jährigen Mannes, wohnhaft im Hunsrückkreis.

Bei ihm konnte das Diebesgut gefunden werden. Im Anschluss wurde die Netto Filiale in Andernach aufgesucht. Dort konnte auch der unabhängige Zeuge festgestellt werden. Bei ihm wurde sich für die Zivilcourage bedankt und auch die Netto Filiale zeigte sich erkenntlich. Quelle: Polizei