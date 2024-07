Veröffentlicht am 28. Juli 2024 von wwa

HEILIGENROTH – BAB 3 – Alleinunfall auf der BAB 3, Anschlussstelle Montabaur, bei 56412 Heiligenroth – Motorradfahrer schwer verletzt

Am 28. Juli 2024 gegen 11 Uhr befuhr ein männlicher Motorradfahrer die Anschlussstelle der BAB 3, Anschlussstelle Montabaur mit dem Ziel auf die B 255 in Fahrtrichtung Koblenz aufzufahren. Im Verlauf einer Rechtskurve er aus ungeklärten Ursachen nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Grünfläche und kam letztlich auf der Fahrbahn der B 255 zum Liegen. Im Verlauf der Ersthilfe und der weiteren medizinischen Maßnahmen verschlechterte sich der Zustand des Motorradfahrers derart, dass neben einem Notarztfahrzeug auch der Rettungshubschrauber im Einsatz war. Der Ende sechzig Jahre alte Motorradfahrer aus dem Landkreis-Limburg wurde zur weiteren medizinischen Betreuung ins Krankenhaus Montabaur gebracht. Zur Rekonstruktion des Verkehrsunfalls war die Richtungsfahrbahn Koblenz der B 255 sowie der Abfahrtsast der Anschlussstelle Montabaur für mehrere Stunden gesperrt. Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Quelle: Polizei