Veröffentlicht am 28. Juli 2024 von wwa

LINZ am Rhein – Verkehrsunfallflucht nach Parkplatzrempler in Linz am Rhein

Am 27. Juli 2024 kam es zwischen 11 und 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Meusch-Centers in Linz. Ein unbekanntes Fahrzeug kollidierte vermutlich beim Ausparken oder Rangieren mit einem geparkten PKW. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Linz nimmt Zeugenhinweise entgegen. Quelle: Polizei