Veröffentlicht am 27. Juli 2024 von wwa

SCHÜRDT – Interessante Tierwelt auf vielen Beinen

Der Hund blieb wärend des Spazierganges immer mal wieder stehen, schnupperte hier und da. Doch an einem Strauch blieb er stehen und wurde ruhig, die Rute blieb gerade und wedelte nicht mehr. Mal sehen, was er gefunden hat. Auf einem abgeknickten Zweig im lichten Grün bewegte sich eine Raup. Keine kleine grüne Raupe wie man sie öfter auf Blättern sieht, so gerade drei Zentimeter lang. Das hier war schon ein recht großes Kaliber, gut zehn Zentimeter lang und Finger dick. Bewegte sich mit einer ganzen Reihe recht großer Beine vorwärts. Vorne, zum Kopf hin, verjüngte sich der Körper, hatte recht große Augen und ein mächtiges Kauwerkzeug. Der ganze Körper erinnerte an ein Uboot. Besonders das Hinterteil. Beim Nachsehen im Internet findet man viel über grüne Raupen, aber was es nun später für ein Schmetterling wird fand sich nicht. Foto: Ariane Isele