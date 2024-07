Veröffentlicht am 27. Juli 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Fahrt zum Ehrenamtstag nach Bitburg

Das Netzwerk Ehrenamt im Landkreis Altenkirchen lädt Ehrenamtliche und solche, die es gerne werden wollen, zum Besuch des 21. landesweiten Ehrenamtstages Rheinland-Pfalz in Bitburg ein, und zwar am Sonntag, 8. September. Der Tag ist die zentrale Veranstaltung, um den 1,5 Millionen ehrenamtlich Engagierten in Rheinland-Pfalz „Danke“ zu sagen. Er wird gemeinsam von der Staatskanzlei Mainz und der Stadt Bitburg unter Mitwirkung der Rundfunksender SWR und RPR1. veranstaltet.

Auf dem „Marktplatz Ehrenamt“ werden Organisationen, Vereine, Projekte und Initiativen aus ganz Rheinland-Pfalz ihr Engagement vorstellen und sich austauschen. Außerdem werden ehrenamtliche Gruppen, egal ob Tanz, Chor und Musik, Turn- oder Kampfsport, sich und ihr Engagement auf der gemeinsamen Bühne von RPR1. und dem Land Rheinland-Pfalz präsentieren.

Abfahrt des Reisebusses ist um 8 Uhr an der Kreisverwaltung in Altenkirchen. Die Rückfahrt erfolgt um 17 Uhr in Bitburg. Die Plätze sind begrenzt. Agnes Brück vom Ehrenamtsbüro der Kreisverwaltung und Rebecca Seuser, Ehrenamtskoordinatorin der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, begleiten die Gäste an diesem Tag und stehen für Fragen rund um das Thema „Ehrenamt“ gerne zur Verfügung.

Verbindliche Anmeldungen bitte bis zum 16. August an Rebecca Seuser, unter Tel. 02681 – 85-250 oder per Mail an rebecca.seuser@vg-ak-ff.de. Die Teilnahme ist kostenfrei.