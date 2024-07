Veröffentlicht am 27. Juli 2024 von wwa

EICHELHARDT – Verkehrsunfall in Eichelhardt auf der B 256

Freitagabend, 26. Juli 2024, gegen 23:45 Uhr ereignete sich auf der B 256 in der Gemarkung Eichelhardt ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach dem derzeitigen polizeilichen Ermittlungsstand befuhr ein 30 Jahre alter Verkehrsteilnehmer mit einem Opel die B 256 aus Richtung Mammelzen kommend in Fahrtrichtung Eichelhardt. Beim Durchfahren einer Linkskurve verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, stürzte eine Böschung herunter und überschlug sich. Nach erfolgter, ärztlicher Erstbehandlung wurden sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Unfallursache dürfte, so die Polizei, in der, für die Fahrbahnverhältnisse unangebrachten Geschwindigkeit zu suchen sein. Die B 256 musste aufgrund des Unfallgeschehens für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Quelle: Polizei