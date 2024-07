Veröffentlicht am 26. Juli 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Vortragsreihe für Senioren im Kreis Altenkirchen.

Der Kreisseniorenbeirat und das Seniorenbüro des Landkreises Altenkirchen führen in der 2. Jahreshälfte 2024 die Vortragsreihe für ältere Mitbürger und alle Interessierten fort. Gemeinsam soll für Themen wie Vorsorge, Demenz, Sicherheit im Alter und Ernährung sensibilisiert werden. Hier der Überblick über die Veranstaltungen: Mittwoch, 28. August, 17 bis 19 Uhr, Rathaus Gebhardshain: „Mehr als Worte- Kommunikation mit Menschen mit Demenz“. An diesem Abend werden Ursachen für Kommunikationsschwierigkeiten und herausforderndes Verhalten vorgestellt und Strategien besprochen, wie man am besten mit den zuvor dargestellten Herausforderungen umgehen kann.

Mittwoch, 25. September, 17 bis 19 Uhr, Rathaus Gebhardshain. „Ernährung im Alter“. Richtige Ernährung ist ein wichtiger Baustein nicht nur im höheren Alter. Bei diesem Vortrag erfahren die Gäste mehr über das Thema „Ernährung im Alter – Nahrungsergänzungsmittel“. Referentin ist Theresa Lehnen vom Fachzentrum Ernährung Rheinland-Pfalz (Vernetzungsstelle Seniorenernährung).

Mittwoch, 16. Oktober, 10 bis 12 Uhr, Rathaus Kirchen. „Telefonbetrug und Co“. Carolin Blum von der Polizei Koblenz wird von den aktuellen Betrugsmaschen berichten und hat einfache Tipps und Verhaltensregeln dabei.

Mittwoch, 13. November, 18 bis 20 Uhr, Rathaus Kirchen. „Vorsorgende Verfügungen-Vorsorgevollmacht/ Patientenverfügung“. „Was geschieht, wenn ich selbst nicht mehr in der Lage bin, meine Angelegenheiten zu regeln? Wie werden Vollmachten verfasst? Welche Inhalte sind wichtig? Diese und andere Fragen werden an diesem Abend beantwortet.

Mittwoch, 27. November, 18 bis 19 Uhr, Rathaus Gebhardshain. „Finanzierung der stationären Pflege“. Fragen wie: „Was passiert mit der Rente und dem Vermögen der betroffenen Person?“ „Werden Kinder für die Kosten herangezogen?“ werden an diesem Abend beantwortet.

Um eine Anmeldung wird bei der Kreisverwaltung Altenkirchen, Agnes Brück, Tel. 02681 – 81 2086 oder agnes.brueck@kreis-ak.de gebeten.