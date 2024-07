Veröffentlicht am 25. Juli 2024 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Brand der ehemaligen Schwimmhalle der Rommersdorf-Schule

Mittwochnachmittag, 24. Juli 2024 wurde der Polizei um 16.56 Uhr eine Rauchentwicklung an der Turnhalle der Rommersdorf-Schule in der Flurstraße in Neuwied / Heimbach-Weis gemeldet. Durch eingesetzte Kräfte der Polizei und Feuerwehr wurde ein Brand in der ehemaligen Schwimmhalle neben der Turnhalle festgestellt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand kein Personenschaden. Der insbesondere durch entstandene Rauchgase verursachte Folgeschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalinspektion Neuwied hat die weiteren Ermittlungen übernommen, die sich derzeit auf eine vorsätzliche Herbeiführung des Brandes konzentrieren. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Kriminalinspektion Neuwied unter Tel. 02631/878-0 oder per E-Mail: kineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei