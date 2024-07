Veröffentlicht am 25. Juli 2024 von wwa

­ BETZDORF – Kreisfeuerwehrverband freut sich über großzügige Spende – Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen erhält materielle Spende zur Brandschutzerziehung.

Der Kreisfeuerwehrverband investiert zurzeit in die materielle Aufstockung zur Brandschutzerziehung an Schulen, aber auch zur eigenen Fortbildung in den Wehren. Diese Investitionen seien notwendig, um gerade jungen Leuten die Gefahren, die durch einen Brand entstehen, nahezubringen, so der Vorsitzende des Kreisverbandes Volker Hain. Da es sich um teilweise feuerwehrtechnische Gerätschaften handelt, das immens kostenintensiv ist, sei der Verband bei den Anschaffungen auf Spenden und Unterstützer angewiesen. Man freue sich sehr, dass man hierbei jüngst von einem regionalen Metallbauer, der Firma Stahl und Anlagenbau GmbH aus Betzdorf mit einer großzügigen Spende von 6 Stück Edelstahlwannen unterstütz wurde. Diese setzt der Verband ein, um Versuche mit realem Feuer zu demonstrieren und mit z.B. Feuerlöschern zu bekämpfen.

Bei der Übergabe der Brandwannen im Feuerwehrhaus Betzdorf war die Geschäftsleitung, vertreten durch Simone von Weschpfennig und der technische Leiter Sascha von Weschpfennig anwesend. Seitens des Verbandes war Konrad Jung und der Wehrführer der Feuerwehr Betzdorf Niclas Brato vor Ort. In einer kurzen Ansprache bedankte sich der Vorsitzende bei der Geschäftsleitung und unterstrich die gute Zusammenarbeit zwischen Industrie und Feuerwehr. Seitens der Geschäftsleitung zeigte man großes Interesse an der Feuerwehr und erkundete Fahrzeuge und Gerätschaften mit den Kameraden der Feuerwehr Betzdorf.

Foto: (v.l.): Konrad Jung (Fachbereichsleiter Schaumausbildung), Sascha von Weschpfennig (Technische Leitung SvW), Simone von Weschpfennig (Geschäftsleitung SvW), Niclas Brato (Wehrführer Feuerwehr Betzdorf), Volker Hain (Vorsitzender Kreisfeuerwehrverband)